Таємні кімнати: навіщо для Путіна побудували три однакові кабінети в різних резиденціях

Росія , Середа 12 листопада 2025 02:51
Таємні кімнати: навіщо для Путіна побудували три однакові кабінети в різних резиденціях Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Для російського диктатора Володимира Путіна побудували три майже однакові кабінети у трьох різних резиденціях, щоб приховувати його реальне місце перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт розслідувань "Радіо свобода" та "Настоящее время" "Система".

Журналісти виявили докази, що в резиденціях Путіна "Бочаров Ручєй" у Сочі та "Валдай" у Новгородській області побудували копії його робочого кабінету в підмосковній резиденції "Ново-Огарьово". Диктатор проводить у них зустрічі та наради, але Кремль замовчує, що це різні місця: всі кабінети офіційно показують як "Ново-Огарьово".

Головні докази того, що кабінетів насправді три: ручка на дверях, декоративна лінія на стіні та папка для паперів.

Історія цих кабінетів та переміщень Путіна між ними показує, як змінювалося його ставлення до власної безпеки і як він із роками переніс керування державою до себе додому.

Оригінальний кабінет Путіна було обладнано у його резиденції у підмосковному Ново-Огарьово у 2015 році, але вже через рік почалося будівництво таємних копій цієї кімнати, з'ясували журналісти. Фото та відеоз кабінету на Валдаї з'являються з 2018 року, а з кабінету в Сочі - з 2020.

"Одного дня Путін може зніматися в кабінеті з одним ремонтом, потім - у тому ж кабінеті, але з іншим "ремонтом", і нарешті знову в колишньому", - зазначають автори проєкту.

Також вони з'ясували, що із січня 2024 року російський диктатор перестав користуватись сочинським кабінетом через загрозу атаки безпілотників, а з початку 2025 року - кабінетом у Ново-Огарьово.

Але із середини вересня 2025 року Путін знову почав зрідка повертатися до цих резиденцій, ідеться у розслідуванні.

Таємні бункери Путіна

Раніше РБК-Україна писало про секретні бункери Путіна.

За даними журналістських розслідувань, у центрі Москви є ціла мережа бункерів. Вони знаходяться під землею і глибина тунелів становить до 200 метрів. Дігери випадково потрапили в один з таких тунелів і розповіли про те, що побачили. За це вони були заарештовані, їх засудили до умовних і реальних термінів, а потім вони змушені були покинути Росію.

На півдні Росії у Путіна є величезний маєток у Геленджику. Там знаходиться величезний палац, церква, винний льох, власне казино, дендрарій, ковзанка для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і закритою від польотів зоною.

За словами фахівців, бункери та тунелі збудовані дуже грамотно - там є своя система подачі чистого повітря, води, опалення. Є захист від пожеж, можливої хімічної небезпеки. І тунелі з'єднані з дорогою, якою можна постачати запаси.

Більше про бункери Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

