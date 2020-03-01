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В Таджикистане завершились парламентские выборы

Новости » Политика     01.03.2020 - 21:35
В Таджикистане завершились парламентские выборы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Явка превысила 75% и составила около 3,7 миллионов человек

В Таджикистане в воскресенье, 1 марта, прошли парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Бахтиера Худоерзоды, выборы признаны состоявшимися в 15:00 по Таджикистану. Явка превысила 75% при необходимом минимуме в 50% и составила около 3,7 миллионов человек.

Сотрудники избиркомов приступили к подсчету голосов, предварительные результаты объявят 2 марта. Окончательные итоги выборов станут известны не позднее чем через две недели.

Выборы в нижнюю палату парламена Таджикистана - Маджлиси намояндагон - проводятся раз в пять лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах. Жалоб и сообщений о нарушениях в комиссию не поступало.

Напомним, оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии. Такие данные обнародовал экзит-полл вечером 29 февраля. Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Третью и четвертую строчку занимают либеральные партии: "Прогрессивная Словакия", выходцем из которой является действующая президента Зузанна Чапутова (9,3%) и "Свобода и солидарность" (8,3%). Также в парламент проходят партия экс-президента Андрея Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популистское движение "Мы семья" (7,5%) и консерваторы из KDH (5,1%).

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