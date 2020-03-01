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Оппозиционная партия победила на выборах в Словакии

Новости » Политика     01.03.2020 - 01:20
Оппозиционная партия победила на выборах в Словакии
Фото: лидер партии Игорь Матович (pbs.twimg.com)

Экзит-поллы сообщили предварительные данные

Оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Такие данные обнародовал экзит-полл вечером 29 февраля.

Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Третью и четвертую строчку занимают либеральные партии: "Прогрессивная Словакия", выходцем из которой является действующая президента Зузанна Чапутова (9,3%) и "Свобода и солидарность" (8,3%).

Также в парламент проходят партия экс-президента Андрея Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популистское движение "Мы семья" (7,5%) и консерваторы из KDH (5,1%).

Ранее сообщалось, что за 150 депутатских мандатов борются кандидаты от 23 партий и одной партийной коалиции. Чтобы пройти в парламент, политической силе необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

Напомним, в 2019 году в Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова.

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