У Таджикистані завершилися парламентські вибори

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Явка превысила 75% и составила около 3,7 миллионов человек

У Таджикистані в неділю, 1 березня, пройшли парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами глави Центральної виборчої комісії Бахтієра Худоерзоди, вибори визнані такими, що відбулися о 15:00 по Україні. Явка перевищила 75% при необхідному мінімумі в 50% і склала близько 3,7 мільйонів чоловік.

Співробітники виборчкомів приступили до підрахунку голосів, попередні результати оголосять 2 березня. Остаточні підсумки виборів стануть відомі не пізніше ніж через два тижні.

Вибори в нижню палату парламен Таджикистану - Меджліс намояндагон - проводяться раз в п'ять років. За 63 місця боролися 241 осіб: 65 кандидатів від семи партій за партійними списками і 176 кандидатів в одномандатних округах. Скарг та повідомлень про порушення в комісію не надходило.

Нагадаємо, опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах в парламент Словаччини. Такі дані оприлюднив екзит-пол ввечері 29 лютого. Як пише Aktuality, за OLaNO віддало голоси у 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Третю і четверту сходинку займають ліберальні партії: "Прогресивна Словаччина", вихідцем з якої є діюча президента Зузанна Чапутова (9,3%) і "Свобода і солідарність" (8,3%). Також до парламенту проходять партія екс-президента Андрія Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популістське рух "Ми сім'я" (7,5%) і консерватори з KDH (5,1%).