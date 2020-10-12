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В Таджикистане признали состоявшимися выборы президента

Автор: Инна Собора

Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися. На выборах президента проголосовали около 71% избирателей.

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Об этом сообщает информационное агентство Avesta.

Таким образом, на выборах президента Таджикистана проголосовало больше половины избирателей, согласно статьи 34 Конституционного закона "О выборах президента республики Таджикистан" выборы президента в стране признаны состоявшимися.

Напомним, сегодня, 11 октября в Таджикистане проходят выборы президента Таджикистана.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов: Рустам Латифзода (Аграрная партия), Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия), действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.

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