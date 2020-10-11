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В Таджикистане проходят выборы президента

Душанбе, Воскресенье 11 октября 2020 10:42
В Таджикистане проходят выборы президента
Фото: выборы в Таджикистане (avesta.tj)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 (по киевскому времени) и закроются в 22:00.

Об этом сообщает информационное агентство Avesta.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов:

  • действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана),
  • Рустам Латифзода (Аграрная партия),
  • Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия),
  • Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ),
  • Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

По состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, к 10 часам на выборах президента проголосовали почти 2,3 млн избирателей.

Напомним, ранее в Таджикистане запретили использовать "русифицированные" имена с использованием славянских суффиксов в фамилиях и отчествах.

Кроме того, в 2016 году в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента. Данный закон предусматривает тюремное заключение на пять лет.

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