У Таджикистані при наїзді загинули четверо іноземних туристів, є поранені

У МВС країни розглядають версію теракту

На півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожували по країні на велосипедах, в результаті аварії чотири людини загинули. Про це повідомляє місцеве видання Аsiaplus.

Повідомляється, що четверо туристів із семи загинули в результаті наїзду на невідомого на автомобілі. Для розшуку і затримання водія створена спеціальна бригада, пише видання.

"29 липня о 15:30 дня невідомий слідству водій на автомобілі скоїв наїзд на іноземних громадян-велосипедистів на території джамоата Себистон Дангаринского району Хатлонської області і зник з місця події", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Таджикистану.

За даними МВС, троє туристів загинули на місці пригоди, ще один помер в лікарні Дангаринського району. Ще трьом іноземцям, які отримали легкі тілесні ушкодження, була надана медична допомога.

За словами глави МВС Рамазона Рахімзода, в результаті проведеної операції по виявленню та затриманню причетних до ДТП осіб один був убитий, один затриманий і ще троє перебувають у розшуку.

"Повна картина того, що сталося в Дангаре, поки не зрозуміла", - сказав він сьогодні на прес-конференції.

Також він зазначив, що вбитий мав при собі вогнепальну зброю.

Він також повідомив, що один із отримали травми туристів - громадянин Франції - доставлений в лікарню з ножовим пораненням. Ще один відстав від групи і не знає що сталося.

Рахимзода підкреслив, що розглядаються різні версії події.

"В даний час розглядаються версії ДТП, розбійного нападу та пограбування, вбивства. Також не виключається версія терористичного акту", - підсумував міністр.

Нагадаємо, наприкінці червня повідомлялося, що на південному сході Польщі автобус з туристами з Сполучених Штатів Америки і Канади зіткнувся з легковим автомобілем.