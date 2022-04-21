Табу на поставки тяжелых вооружений Украине нет, но Германия не может отдать все, - Бербок

"Для нас нет табу в отношении бронетехники и другого вооружения, которое необходимо Украине", - цитирует издание ответ Бербок на вопрос о поставке немецких танков Украине.

Глава МИД уточнила, что Германия не может поставить все, поскольку у Бундесвера нет всего, что нужно Украине. Она добавила, что Берлин готов внести свой вклад и предоставить финансовую поддержку.

"Мы выделяем один миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и о следующих годах для систем, которые нужны Украине для обороны сейчас", - сказала Бербок, добавив, что сегодня "каждый день на счету".

По ее словам, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных на немецкой военной технике. Она добавила, что Германия пытается дать Украине то, что возможно.