Таблица коэффициентов УЕФА. Украина все еще отстает от Шотландии

УЕФА обновила таблицу коэффициентов после очередного тура еврокубков. Украина по-прежнему остается на 12-м месте, однако отставание от Шотландии немного удалось сократить.

По итогам вчерашних встреч в Лиге Европы "Шахтер" принес Украине два очка, обыграв "Маккаби". А вот "Динамо" удержать победу не удалось в матче с "Брюгге" - ничья дает плюс один балл. В итоге, после конвертации, Украина получила 0,6 балла в копилку таблицы коэффициентов. Теперь сумма баллов составляет 32,3.

Это позволило сократить на 0,1 балла расстояние от Шотландии, которая идет 11-й и имеет в активе 32,625 балла. Отметим, что все еще представляет Шотландию в еврокубках единственный клуб "Рейнджерс", который вчера на 90-й минуте сумел обыграть "Антверпен" - 4:3. А ведь еще за 10 минут до конца и вовсе проигрывал. К тому же, эта победа была одержана на выезде, что дает хорошие шансы шотландцам на выход в следующий раунд Лиги Европы, а так и дополнительный балл в копилку.

Ниже 12-го места Украина уже не опустится, так как ближайший конкурент Турция уже завершила свои выступления в еврокубках.

Однако Украине необходимо попытаться занять 11-е место, так как это дает высокие шансы на получение прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов для победителя украинского чемпионата.

Лидером же таблицы коэффициентов УЕФА остается Испания, причем все семь клубов страны, которые начинали участие в еврокубках, продолжают бороться за трофеи.