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"Динамо" играет вничью, "Шахтер" - побеждает, и другие результаты 1/16 финала ЛЕ

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 00:02
"Динамо" играет вничью, "Шахтер" - побеждает, и другие результаты 1/16 финала ЛЕ Фото: кубок Лиги Европы (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В четверг, 18 февраля, прошли первый матчи 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии берут участие два клуба из Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

О результатах поединков - в материале РБК-Украина.

  • "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1;
  • "Маккаби" (Израиль) - "Шахтер" (Украина) - 0:2;
  • "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4;
  • "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4;
  • "Црвена Звезда" - "Милан" - 2:2;
  • "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0;
  • "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2;
  • "Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:3;
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3;
  • "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Голландия) - 4:2;
  • "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1;
  • "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4;
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Вильяреал" (Испания) - 0:2;
  • "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3;
  • "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0;
  • "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия) - 1:2.

Ответные матчи пройду через неделю, 25 февраля.

Напомним, "Динамо" в матче с "Брюгге" отличились первыми - забил Буяльский. Однако удержать победу украинскому клубу не удалось.

Также РБК-Украина писало подробнее о матче "Шахтера" против "Маккаби".

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