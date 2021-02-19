"Динамо" играет вничью, "Шахтер" - побеждает, и другие результаты 1/16 финала ЛЕ
Фото: кубок Лиги Европы (uefa.com)
В четверг, 18 февраля, прошли первый матчи 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии берут участие два клуба из Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
О результатах поединков - в материале РБК-Украина.
- "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1;
- "Маккаби" (Израиль) - "Шахтер" (Украина) - 0:2;
- "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4;
- "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4;
- "Црвена Звезда" - "Милан" - 2:2;
- "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0;
- "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2;
- "Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:3;
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3;
- "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Голландия) - 4:2;
- "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1;
- "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4;
- "Зальцбург" (Австрия) - "Вильяреал" (Испания) - 0:2;
- "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3;
- "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0;
- "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия) - 1:2.
Ответные матчи пройду через неделю, 25 февраля.
Напомним, "Динамо" в матче с "Брюгге" отличились первыми - забил Буяльский. Однако удержать победу украинскому клубу не удалось.
Также РБК-Украина писало подробнее о матче "Шахтера" против "Маккаби".