Табачные производители заявляют о давлении на инвесторов, которые работают в Украине

Фото: сигареты (из открытых источников)

Производители удивлены решением суда по делу АМКУ и будут подавать апелляцию

Хозяйственный суд Киева отклонил претензии "Империал Тобакко Юкрейн" и "ВАТ Украина" относительно решения Антимонопольного комитета Украины наложить на табачных производителей штраф в размере 460 миллионов гривен за нарушение антимонопольного законодательства, и вынес решение в пользу АМКУ. Табачные производители считают такое решение необоснованным и незаконным, и планируют обжаловать решение в апелляционном суде.

Об этом говорится в пресс-релизах на официальных сайтах "Империал Тобакко" и British American Tobacco.

Так, в British American Tobacco заявили, что удивлены решением суда и в течение ближайших дней подадут апелляцию.

"Бритиш Американ Тобакко Украина работает в стране более 25 лет, и в течение всего этого времени действовала в полном соответствии с надлежащего законодательства Украины. Поэтому ОАО не согласен с этим решением и считает, что существует веское основание для его обжалования. Пока этот процесс будет продолжаться в Украине сейчас нецелесообразно делать какие-то другие комментарии", - добавили в компании.

В свою очередь, компании "Империал Тобако" в дополнение к апелляции изучают процедуру рассмотрения вопроса о защите своих инвестиций в Украине в Международном инвестиционном арбитраже на основе Соглашения между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии с Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций.

Напомним, ранее в Ассоциации табачных производителей заявили о давлении со стороны экс-руководства АМКУ. В частности, они отмечают, что действия АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции свыше 7 млн потребителей в Украине.

Как известно, в прошлом году Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штраф в размере 6,5 млрд грн на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей ти Ай", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "Тедис Украина" в октябре 2019 года.

15 июля Хозяйственный суд Киева арестовал счета по иску АМКУ к ООО "Тедис Украина" и четырьмя группами компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке.

Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010-2011 гг. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

Анна Гладштейн, юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко апеллирует к постановлению Верховного суда от 2 декабря 2019 по делу № 910/1646/19. Данным постановлением Верховный суд признал, что АМКУ не смог предоставить суду доказательств того, что рынки дистрибуции сигарет были им достаточно изучены.

Эксперт Института законодательства при Верховной Рады, профессор Валерий Воротин считает, что АМКУ нарушает процессуальные требования ст. 255 Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаіотіді, комментируя ситуацию, возникшую в отрасли, заявила, что Украину ждут инвестиционные иски и большие потери поступления в бюджет.

3 июля украинский парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. За постановление проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

16 июля Верховная рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины. Ею стала Ольга Песчанская.