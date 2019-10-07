ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo

Новости » Политика    07.10.2019 - 21:08
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo
Иллюстративное фото (pxhere.com)

"Производители табачных изделий" поддержали закон №1049

Ассоциация "Производители табачных изделий" поддержала закон №1049, которым вносятся изменения в действующее законодательство в части налогообложения табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что закон ограничивает цены, по которым производители могут реализовывать табачную продукцию оптовым компаниям и по которым оптовики должны продавать ее розничным продавцам - 80% и 87% от установленной максимальной розничной цены соответственно. Нарушение этих ограничений карается штрафами: до 200 тыс. грн или 100% стоимости проданной продукции.

Цель закона - защитить экономическую конкуренцию и создать единые правила игры для национальных и международных компаний. Поэтому изменения касаются всех производителей и торговцев табаком, а также всех табачных изделий, включая новомодные IQOS, Glo и другие устройствами так называемой технологии электрического нагрева табака, отмечают табачники.

По мнению членов Ассоциации, закон сорвал запланированную монополизации украинского рынка международными табачными корпорациями - Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco Int Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine и их единственным дистрибьютором "Тедис Украина". Ассоциация ставит под сомнение распространенные ими тезиса о том, что новый закон якобы будет способствовать увеличению нелегального рынка и контрабанды сигарет, ведь цена табачных изделий при этом не изменится.

Ассоциация призывает народных депутатов поддержать также законопроект №1210-1, которым будет урегулировано налогообложение электронных сигарет, в частности IQOS и Glo, ведь сегодня размер акцизного налога с одной пачки так называемых стиков для IQOS в 5 раз меньше акциза с одной пачки традиционных сигарет с фильтром при их одинаковом количестве (20 шт.) и практически одинаковой средней розничной стоимости - около 40 грн за пачку. Поэтому Украина ежегодно недополучает более 1 млрд грн поступлений от акцизного налога.

Кроме того, по мнению табачников, это стимулирует импорт и сокращает рабочие места, ведь "стики" для электронных сигарет в Украине не производятся.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Глобальный опрос взрослых о потреблении табака (проведено КМИС при поддержке Министерства здравоохранения на Национальной академии медицинских наук Украины), уже 7% курильщиков в Украине используют для курения новомодные гаджеты.

В Ассоциации надеются, что окончательная редакция закона будет соответствовать Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака по охране здоровья человека, особенно молодежи, которая является основным потребителем новомодных гаджетов для курения.

Следовательно, по мнению табачников, Украина должна выполнить взятые на себя обязательства и ввести жесткие ограничения для электронных сигарет, как это сделали, например, США: электронные сигареты там не признаны безопасными, таким образом пачки содержат предупреждения о вреде для здоровья, их реклама запрещена, реализация несовершеннолетним невозможна.

Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и GloТабачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo

В США количество погибших от курения электронных сигарет возросло В Польше арестовали 26 украинцев за незаконное изготовление сигарет
Новости Украины сигаретытабаккурениеэлектронные сигареты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь