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Табачника підозрюють у співпраці з ФСБ та соратником Кадирова

Фото: Дмитро Табачник (mon gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника викрили у співпраці з російськими спецслужбами та соратником Кадирова. Через що екс-чиновнику оголосили нову підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора та СБУ.

Як встановили правоохоронці, Табачник перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

"Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей", - розповіли в СБУ.

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

"Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким", - повідомили правоохоронці.

Як повідомляється, для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили так званим "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія". Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим - так званим "смотрящим" від глави Чечні Рамзана Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі цього Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила Табачнику про підозру в держзраді.

Також ми писали, що Служба безпеки наклала арешт на майно Табачника на загальну суму понад 2 млн доларів.

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Дмитро ТабачникСлужба безпеки УкраїниФСБдержзрадаКадиров