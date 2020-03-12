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T.B. Fruit бизнесмена Барщовского выплатила 172 млн грн налогов

Новости » Финансы     12.03.2020 - 11:51
T.B. Fruit бизнесмена Барщовского выплатила 172 млн грн налогов
Фото: Тарас Барщовский (tbfruit.com)

Это на 63 млн грн больше, чем в прошлом году

Группа компаний T.B. Fruit в Украине по результатам 2019 года перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов, что на 63 млн грн больше, чем за такой же период 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что уплатили все налоги в полном объеме.

Кроме того, сообщается, что T.B. Fruit является одним из крупнейших налогоплательщиков во Львовской области.

"T.B. Fruit регулярно и в полном объеме выплачивает налоги в бюджет Украины. Мы понимаем важность своевременной уплаты налогов, так как мы - сознательная украинская компания, которая мечтает об успешном будущем нашей страны, где растут наши дети и внуки", - отметил основатель и владелец T.B. Fruit Тарас Барщовский.

Напомним, в состав группы входят 7 заводов по переработке фруктов, овощей и ягод (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

T.B. Fruit - ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна соками прямого отжима ТМ "Galicia". В планах компании на 2020 год - запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод в Украине. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

Как писало РБК-Украина, ранее Тарас Барщовский заявил, что на сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов.

Дело в отношении компании Барщовского имеет заказной характер, - юрист В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов
Новости Украины T.B.FruitТарас БарщовскийGaliciaНалоги
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