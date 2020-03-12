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T.B. Fruit бізнесмена Барщовського виплатила 172 млн грн податків

Новини » Фінанси     12.03.2020 - 11:51
T.B. Fruit бізнесмена Барщовського виплатила 172 млн грн податків
Фото: Тарас Барщовський (tbfruit.com)

Це на 63 млн грн більше, ніж торік

Група компаній T.B. Fruit в Україні за результатами 2019 року перерахувала до бюджетів всіх рівнів 172 млн грн податків, що на 63 млн грн більше, ніж за такий же період 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії відзначають, що сплатили всі податки в повному обсязі.

Крім того, повідомляється, що T.B. Fruit є одним з найбільших платників податків у Львівській області.

"T.B. Fruit регулярно і в повному обсязі сплачує податки до бюджету України. Ми розуміємо важливість вчасної сплати податків, оскільки ми - свідома українська компанія, яка мріє про успішне майбутнє нашої країни, де зростають наші діти та онуки", - зазначив засновник і власник T.B. Fruit Тарас Барщовський.

Нагадаємо, до складу T.B. Fruit входять 7 заводів з перероблювання фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), агрокультура, транспортно-логістичний, інжиніринговий бізнеси, компанія з виготовлення дерев’яних піддонів, а також власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia.

T.B. Fruit - провідний виробник концентрованих соків в Європі, третій у світі виробник яблучного пектину. Українському споживачеві компанія відома по соках прямого віджиму ТМ "Galicia". У планах компанії на 2020 рік - запустити потужності для шокової заморозки овочів, фруктів і ягід в Україні. Кожна 10-я пляшка соку у світі зроблена з фруктів і ягід, перероблених T.B. Fruit.

Як писало РБК-Україна, раніше Тарас Барщовський заявив, що на сьогодні до компанії Т.В. Fruit немає жодних юридичних претензій з боку "Дельта банку" та Фонду гарантування вкладів.

Справа проти компанії Барщовського має замовний характер, - юрист У T.B. Fruit спростували інформацію про втрату частини активів
Новини України T.B.FruitТарас БарщовськийGaliciaПодатки
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