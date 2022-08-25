Сжег свой паспорт в поддержку Украины: Болгария отказала РФ в экстрадиции россиянина

Апелляционный суд Варны отказал в экстрадиции Алексея Алчина в Россию. Мотивацией такого решения стало возможное преследование его за политические взгляды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Свободна Европа .

Ранее российская сторона попросила Болгарию экстрадировать Алчина из-за старого обвинения в неуплате налогов. Однако защита заявила, что такие требования являются политически мотивированными, поскольку Алчин публично сжег собственный паспорт РФ из-за российского вторжения в Украину.

Апелляционный суд отменил предыдущее решение, которым россиянина таки должны были передать в РФ и освободил из-под стражи. Судьи считают, что существует риск ухудшения положения россиянина из-за его политических убеждений, а также нарушения его прав в случае его передачи российским властям.

"Сегодня Варненский апелляционный суд показал миру, что Болгария придерживается европейских принципов прав человека, свободы и права на жизнь", - заявил Алексей Алчин.

Он поздравил украинский народ и пожелал Украине победы в войне.