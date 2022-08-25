Спалив свій паспорт на підтримку України: Болгарія відмовила РФ в екстрадиції росіянина

Апеляційний суд Варни відмовив в екстрадиції Олексія Алчина до Росії. Мотивацією такого рішення стало можливе переслідування його за політичні погляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свободна Европа .

Раніше російська сторона попросила Болгарію екстрадувати Алчина через старе звинувачення у несплаті податків. Проте захист заявив, що такі вимоги є політично вмотивованими, оскільки Алчин публічно спалив власний паспорт РФ через російське вторгнення до України.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення, яким росіянина таки мали передати до РФ та звільнив з під варти. Судді вважають, що існує ризик погіршення становища росіянина через його політичні переконання, а також порушення його прав у разі його передачі російській владі.

"Сьогодні Варненський апеляційний суд показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя", - заявив Олексій Алчин.

Він привітав український народ та побажав Україні перемоги у війні.