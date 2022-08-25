ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спалив свій паспорт на підтримку України: Болгарія відмовила РФ в екстрадиції росіянина

Новость на русском →
Болгарія, Четвер 25 серпня 2022 17:01
Спалив свій паспорт на підтримку України: Болгарія відмовила РФ в екстрадиції росіянина Фото: Болгарія відмовила РФ в екстрадиції росіянина, який спалив свій паспорт на підтримку України (flickr.com/swiv)
Автор: Дмитро Браславський

Апеляційний суд Варни відмовив в екстрадиції Олексія Алчина до Росії. Мотивацією такого рішення стало можливе переслідування його за політичні погляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свободна Европа.

Раніше російська сторона попросила Болгарію екстрадувати Алчина через старе звинувачення у несплаті податків. Проте захист заявив, що такі вимоги є політично вмотивованими, оскільки Алчин публічно спалив власний паспорт РФ через російське вторгнення до України.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення, яким росіянина таки мали передати до РФ та звільнив з під варти. Судді вважають, що існує ризик погіршення становища росіянина через його політичні переконання, а також порушення його прав у разі його передачі російській владі.

"Сьогодні Варненський апеляційний суд показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя", - заявив Олексій Алчин.

Він привітав український народ та побажав Україні перемоги у війні.

Нагадаємо, що раніше Болгарія відправила в Україну тисячі тонн зброї через Польщу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження