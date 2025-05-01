"Сюрприз" для цивільних: в уламках дрона у Харкові знайшли мішок із цвяхами

Сьогодні, 1 травня, росіяни завдали двох ударів безпілотниками по Харкову. В одному із дронів правоохоронці виявили цвяхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника управління Нацполіції у Харківській області Петра Токаря в ефірі "Суспільного".
За словами правоохоронця, російська армія вдарила по Харкову близько 11:52 безпілотником "Молнія -2", який влучив у Київському районі міста. Саме у цьому дроні поліція знайшла "сюрприз" від ворога - мішок з цвяхами.
"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами", - розповів Токар.
Очільник поліції Харківщини додав, що росіяни обладнали безпілотник цвяхами навмисне, щоб завдати якомога більше травм жителям Харкова.
"Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів — додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", - зазначив начальник поліції.
Загалом протягом двох годин росіяни вдарили двома БпЛА типу "Молнія" по двох районах Харкова - Київському та Основ'янському, додали в поліції.
Нагадаємо, сьогодні близько 11:53 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання БПЛА типу "Молнія" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань.
Вже о 13:54 Терехов повідомив про ще один приліт російського безпілотника.
"Ще один приліт БПЛА типу "Молнія" зафіксовано в Основʼянському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється", - написав мер.
На місці обох влучань працювали екстрені служби.
Також у Харкові пізно ввечері 30 квітня пролунав вибух. Було зафіксовано влучання БПЛА противника в автозаправну станцію (АЗС), внаслідок чого сталася пожежа.
Харківський міський голова розповів, що за попередніми даними, для удару по Харкову російські загарбники могли використати безпілотник типу "Молнія". Пізніше він уточнив, що було влучання в АЗС у Київському районі Харкова.
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