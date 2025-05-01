"Сюрприз" для цивільних: в уламках дрона у Харкові знайшли мішок із цвяхами

За словами правоохоронця, російська армія вдарила по Харкову близько 11:52 безпілотником "Молнія -2", який влучив у Київському районі міста. Саме у цьому дроні поліція знайшла "сюрприз" від ворога - мішок з цвяхами.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами", - розповів Токар.

Очільник поліції Харківщини додав, що росіяни обладнали безпілотник цвяхами навмисне, щоб завдати якомога більше травм жителям Харкова.

"Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів — додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", - зазначив начальник поліції.

Загалом протягом двох годин росіяни вдарили двома БпЛА типу "Молнія" по двох районах Харкова - Київському та Основ'янському, додали в поліції.