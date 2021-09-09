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Сюмар: ни один крупный телеканал не показал расследование о "вагнергейте"

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 17:11
Сюмар: ни один крупный телеканал не показал расследование о "вагнергейте" Фото: нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ни один крупный телеканал в Украине не показал расследование CNN о "вагнергейте". Партия "Европейская солидарность" считает, что это следствие цензуры в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар.

"Если мы движемся в Европу, то давайте не убивать здесь парламентаризм ... Когда мы хотим, чтобы все молчали, когда мы так боимся критики, когда мы так хотим теплой ванны, мы себя опять таки только обнуляем - и как парламент, и как государство", - отметила народный депутат.

По ее словам, нельзя так бояться критики, нельзя, чтобы с трибуны Рады нельзя было говорить.

"Вам очень хочется, чтобы вся страна замолчала. Вы вчера сделали все возможное, чтобы ни один телеканал не написал о расследовании CNN о "вагнеровцах". Ни один крупный телеканал. Это называется, ребята, цензура", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

Как сообщалось, нардеп "ЕС" Ирина Геращенко заявляла, что резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции "вагнеровцев", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".

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