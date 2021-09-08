"Евросолидарность" призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту"

Резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции "вагнеровцев", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление с трибуны сопредседателя фракции Ирины Геращенко.

"Я хочу напомнить, что частная армия "вагнеровцев" - это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся там на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина. И сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, украинская власть подло подыграла Путину, когда отдала Цемаха, одного из главных свидетелей. А потом передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений Путина", - отмечает Ирина Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что это та информация, которую "Европейская Солидарность" обнародовала год назад в сессионном зале, требуя создать временную следственную комиссию.

По ее словам, спецоперация должна войти в золотой фонд украинских спецслужб, к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.

"Мы ожидаем, что до конца месяца будет текстовая версия расследования Bellingcat по этому преступлению. Но уже сейчас расследователь Христо Грозев отмечает, что украинская власть отказалась от каких-либо комментариев", - говорит нардеп.

Она подчеркнула, что "ЕС" настаивает, чтобы власть прекратила "играть с этими вещами, со всеми этими своими прикормленными ВСК" и создала ВСК по "вагнеровцам".

"Потому что это измена наших спецслужб это измена нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями", - резюмирует Ирина Геращенко.