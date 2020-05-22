Сытника уличили в декларировании недостоверной информации

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Директор НАБУ внес в декларацию земельный участок в Крыму, который ранее продал россиянам

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник задекларировал земельный участок, который продал в оккупированном Крыму россиянам и уплатил налоги и сборы в бюджет Российской федерации (РФ).

Об этом сообщает "Обозреватель "со ссылкой на декларацию Сытника.

В частности, отмечается, что в декларации от 18 апреля 2020 года Сытник указал земельный участок площадью 416 квадратных метра в городе Севастополе, стоимостью 94 300 гривен. Участок оформлен на его жену Сытник - Анну.

По данным СМИ, Сытник продал этот участок еще в 2017. Данный факт подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.

Речь идет об участке Б-65 (кадастровый номер 8536900000:07:001:0226) в садовом обществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя, который жена Сытника оформила на себя по российскому законодательству и продала за 900 тыс. рублей.

Кроме того, сообщается, что в 2015 году жена Сытника дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ. В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка, что также подтверждается документально.

1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь было незаконно зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе.

В тот же день Сытники через посредника якобы продали и заплатили в российский бюджет налоги. Стоит отметить, что ни в декларации Сытника, ни его жены не внесены данные операции по отчуждению недвижимости и получении средств от ее продажи не отражены.

Как утверждает издание, поскольку стоимость указанного земельного участка составляет от 251 до 558 прожиточных минимумов, это квалифицируется по ст. 366-1 УК Украины - представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, наказывается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее главный свидетель в деле о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника Николай Надейко подтвердил, что встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма.

Напомним, ранее в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро. Представление подали нардепы из фракции "Слуга народа".

Автор: Александра Диденко