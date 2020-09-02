На Сытника подали заявление в ГБР из-за отказа выполнять решение КСУ

Нардеп назвал действия Сытника "конституционным переворотом"
Народный депутат Александр Дубинский 1 сентября подал заявление в Государственное бюро расследований об открытии уголовного производства в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по обвинению в невыполнении решения Конституционного суда, "захвате власти" и самовольному присвоению полномочий.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт нардепа.
Депутат потребовал от ГБР открыть соответствующее уголовное производство, чтобы привлечь Сытника к уголовной ответственности по статьям, по которым ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества, а именно:
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
Как известно, ранее телеведущий Дмитрий Спивак также подал заявление в Государственное бюро расследований на Сытника в связи с якобы продажей директором НАБУ земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тыс. долларов.
Поскольку заявление, поданное Спиваком, через три дня не внесли в Единый реестр досудебных расследований, суд должен будет обязать ГБР это сделать.