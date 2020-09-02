ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Ситника подали заяву в ДБР через відмову виконувати рішення КСУ

Автор: РБК-Україна

Нардеп назвав дії Ситника "конституційним переворотом"

Народний депутат Олександр Дубинський 1 вересня подав заяву в Державне бюро розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника за звинуваченням у невиконанні рішення Конституційного суду, "захопленні влади" та самовільному присвоєнні повноважень.

Популярні новини

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт нардепа.

Депутат вимагає від ДБР відкрити відповідне кримінальне провадження, щоб залучити Ситника до кримінальної відповідальності за статтями, за яким йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років і конфіскація майна, а саме:

  • ст. 109 — дії спрямовані на насильницьку зміну влади або повалення конституційного ладу чи захоплення влади;
  • 2 ч.. ст. 353 — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівникам правоохоронного органу;
  • ч. 4 ст. 382 — умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України умисне невиконання висновку КСУ;
  • ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, раніше телеведучий Дмитро Співак також подав заяву в Державне бюро розслідувань на Ситника у зв'язку з нібито продажем директором НАБУ земельної ділянки в Севастополі за російськими законами за 40 тис. доларів.

Оскільки заява, подана Співаком, через три дні не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, суд повинен зобов'язати ДБР це зробити.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Артем СытникНАБУКонституционный суд Украины