Сытник: след украинской коррупции нашли в 80 странах мира

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило след украинской коррупции в около 80 странах мира. В этих странах отмывались незаконно выведенные деньги.

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали", - отметил он.

По его словам, на сегодня сложно назвать сумму незаконно выведенных из Украины средств, но речь идет о миллиардах гривен.

Он также отметил, что НАБУ взаимодействует с компетентными органами других стран и одним из успешных примером является разоблачение бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Его обвиняют в организации преступной группы, которая получала выгоду от коррупции, когда он руководил автодором. Кроме того, по данным следствия, он подделывал медицинские документы.