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Сытник: след украинской коррупции нашли в 80 странах мира

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 15:29
Сытник: след украинской коррупции нашли в 80 странах мира Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило след украинской коррупции в около 80 странах мира. В этих странах отмывались незаконно выведенные деньги.

Об этом на международном уголовно-правовом форуме заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает сайт бюро.

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали", - отметил он.

По его словам, на сегодня сложно назвать сумму незаконно выведенных из Украины средств, но речь идет о миллиардах гривен.

Он также отметил, что НАБУ взаимодействует с компетентными органами других стран и одним из успешных примером является разоблачение бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Его обвиняют в организации преступной группы, которая получала выгоду от коррупции, когда он руководил автодором. Кроме того, по данным следствия, он подделывал медицинские документы.

Напомним, ранее сообщалось, что Сытника могут уволить из НАБУ, и текст соответствующего законопроекта уже появился в Верховной раде.

Отметим, на днях НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка.

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Новости Украины Политика коррупция НАБУ Артем Сытник
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