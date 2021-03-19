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Ситник: слід української корупції знайшли у 80 країнах світу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 15:29
Ситник: слід української корупції знайшли у 80 країнах світу Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) виявило слід української корупції у близько 80 країнах світу. У цих країнах відмивалися незаконно виведені гроші.

Про це на міжнародному кримінально-правовому форумі заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає сайт бюро.

"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції у близько 80 країнах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, - а це чиновники вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і надалі їх легалізували", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні складно назвати суму незаконно виведених з України коштів, але мова йде про мільярди гривень.

Він також зазначив, що НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших країн і одним з успішних прикладом є викриття колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. Його звинувачують в організації злочинної групи, яка отримувала вигоду від корупції, коли він керував автодором. Крім того, за даними слідства, він підробляв медичні документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ситника можуть звільнити з НАБУ, і текст відповідного законопроекту вже з'явився у Верховній раді.

Зазначимо, днями НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку.

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