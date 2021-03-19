Ситник: слід української корупції знайшли у 80 країнах світу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) виявило слід української корупції у близько 80 країнах світу. У цих країнах відмивалися незаконно виведені гроші.

"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції у близько 80 країнах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, - а це чиновники вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і надалі їх легалізували", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні складно назвати суму незаконно виведених з України коштів, але мова йде про мільярди гривень.

Він також зазначив, що НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших країн і одним з успішних прикладом є викриття колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. Його звинувачують в організації злочинної групи, яка отримувала вигоду від корупції, коли він керував автодором. Крім того, за даними слідства, він підробляв медичні документи.