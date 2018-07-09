Сытник не разделяет оптимизма Порошенко относительно сроков формирования ВАКС

Сытник назвал причины, почему ВАКС может не заправювати этого года

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не разделяет оптимизма президента Украины Петра Порошенко относительно того, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заработает в Украине до конца года. Об этом он сказал в интервью радио "НВ".

В частности, он отметил, что речь идет, в частности, о важной поправке к ВАКС - апелляционной норме, которая снимет все вопросы с рассмотрения производств НАБУ, на которые подали в апелляцию.

"У меня нет такого оптимизма и я не могу его разделить по поводу этой поправки. Давайте объективно оценивать - есть дела, которые сейчас переданы в суд, они касаются очень известных персоналий. И когда эта поправка была принята, которая оставляла дела в нынешних судах, в их кругах был праздник", - сказал Сытник.

Он добавил, что в президентской редакции закона о ВАКС было указано, что рассмотрение дел НАБУ, на решение которого подана апелляция, будет передано из нынешних судов в уже созданный антикоррупционный суд.

"Я надеюсь, что эта политическая воля (о принятии апелляционной поправки, - ред.) есть. Однако я не разделяю такого оптимизма", - резюмировал Сытник.

Однако, директор НАБУ надеется, что это состоится из-за приближающихся выборов.

Напомним, во время встречи с представителями бизнеса 4 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что для начала работы Высшего антикоррупционного суда в Украине созданы все необходимые условия.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий отметил, что Верховная рада сможет этой сессии принять изменения в закон о ВАКС. Также он закливав запустить суд этого года.