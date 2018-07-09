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Ситник не розділяє оптимізму Порошенка щодо термінів формування ВАКС

НовиниПолітика    09.07.2018 - 19:16
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник назвав причини, чому ВАКС може не заправювати цього року

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не розділяє оптимізму президента України Петра Порошенка щодо того, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) запрацює в Україні до кінця року. Про це він сказав в інтерв'ю радіо "НВ".

Зокрема, він зазначив, що йдеться, зокрема, про важливу поправку до ВАКС - апеляційну норму, котра зніме усі питання із розгляду проваджень НАБУ, на які подано в апеляцію.

"У мене нема такого оптимізму і я не можу його розділити з приводу цієї поправки. Давайте об'єктивно оцінювати - є справи, які зараз передані до суду, вони стосуються дуже відомих персоналій. І коли ця поправка була прийнята, яка залишала справи в нинішніх судах, у їхніх колах було свято", - сказав Ситник.

Він додав, що у президентській редакції закону про ВАКС було зазначено, що розгляд справ НАБУ, на рішення яких подано апеляцію, буде передано із нинішніх судів у вже створений антикорупційний суд.

"Я сподіваюсь, що ця політична воля (щодо ухвалення апеляційної поправки, - ред.) є. Проте я не розділяю такого оптимізму", - резюмував Ситник.

Однак, директор НАБУ сподівається, що це відбудеться у звёязку з наближенням виборів.

Нагадаємо, під час зустрічі з представниками бізнесу 4 липня 2018 року  президент України Петро Порошенко заявив, що для початку роботи Вищого антикорупційного суду в Україні створено всі необхідні умови. 

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що Верховна рада зможе цієї сесії прийняти зміни в закон про ВАКС. Також він закливав запустити суд цього року.

Туск: ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд Зміни в закон про ВАКС можуть прийняти цієї сесії, - Парубій
Теги публікації: антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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