Для початку роботи антикорупційного суду створено всі необхідні умови, - Порошенко

Порошенко висловив сподівання, що Рада врахує президентський варіант першого читання під час ухвалення змін до ВАКС

Для початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Україні створено всі необхідні умови. Про це сказав у середу, 4 червня, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу, передає прес-служба глави держави.

"На сьогоднішній день ми маємо всі підстави для того, щоб напружено працювати щоби запустити антикорупційний суд цього року", - сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що в законі були знайдені моделі участі іноземних експертів, знайдені прозорі механізми формування ради експертів. Також у документі були враховані всі рекомендації Венеційської комісії.

"І президент Венеційської комісії пан Букіккіо одразу ж зробив заяву, що прийнятий закон повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, які надійшли до Верховної ради", - сказав він.

Порошенко окремо звернув увагу на питання так званої поправки щодо розгляду справ. Зокрема, перше читання президентського законопроекту абсолютно чітко передбачало те, що з моменту створення антикорупційного суду всі справи, які розглядаються в будь-яких юрисдикціях, переходять до створеного антикорупційного суду.

Він висловив сподівання, що "Верховна рада знайде в собі сили і президентський варіант першого читання буде врахований в законопроекті".

Президент повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ звернутися до відповідних міжнародних організацій, які мають забезпечити надання кандидатур в раду міжнародних експертів. Він також звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб були створені всі умови для формування конкурсів для кандидатів у судді антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що Верховна рада зможе цієї сесії прийняти зміни в закон про Вищий антикорупційний суд.

Додамо, що сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду Кабінет міністрів України затвердив план щодо створення ВАКС.