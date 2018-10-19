Сытник рассказал, будет ли обращаться в суд из-за рекламы в метро

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытник обратился к контролирующему органу по защите прав потребителей, однако, в суд подавать не будет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не собирается подавать в суд относительно провокационной рекламы в метрополитене, но возможно будет иск о защите прав подконтрольного ему ведомства. Об этом он рассказал в интервью изданию "Голос Украины", передает РБК-Украина.

По его словам, было два факты нарушения прав двух субъектов.

"Лично меня, потому что мое фото было использовано без его ведома и согласия, и НАБУ, было использовано логотип. Не хочу поддерживать эту провокацию и дискуссию - поэтому не буду подавать иск. А по поводу НАБУ - возможно, подадим иск о защите прав бюро", - сказал Сытник.

Вместе с тем, Сытник обратился к контролирующему органу по защите прав потребителей по соблюдению требований законодательства о рекламе.

"По нашей информации, владельцы этого предприятия продают его и напоследок решили таким образом "помочь", совершив такую провокацию", - добавил он.

На вопрос, кто же все-таки заказал рекламу в метро, Сытник ответил, что он и бюро "точно не заказывали".

Напомним, 1 октября на ситилайтах в киевском метро появились фото Сытника с анонсом заседания Комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоялось 3 октября. На рекламном плакате было написано: "Я разоблачу топ-коррупционеров".

Артем Сытник заявлял, что рекламу с ним в метро Киев мог заказать заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.