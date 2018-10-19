ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Сытник рассказал, будет ли обращаться в суд из-за рекламы в метро

Новости » Политика    19.10.2018 - 12:33
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытник обратился к контролирующему органу по защите прав потребителей, однако, в суд подавать не будет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не собирается подавать в суд относительно провокационной рекламы в метрополитене, но возможно будет иск о защите прав подконтрольного ему ведомства. Об этом он рассказал в интервью изданию "Голос Украины", передает РБК-Украина.

По его словам, было два факты нарушения прав двух субъектов.

"Лично меня, потому что мое фото было использовано без его ведома и согласия, и НАБУ, было использовано логотип. Не хочу поддерживать эту провокацию и дискуссию - поэтому не буду подавать иск. А по поводу НАБУ - возможно, подадим иск о защите прав бюро", - сказал Сытник.

Вместе с тем, Сытник обратился к контролирующему органу по защите прав потребителей по соблюдению требований законодательства о рекламе.

"По нашей информации, владельцы этого предприятия продают его и напоследок решили таким образом "помочь", совершив такую провокацию", - добавил он.

На вопрос, кто же все-таки заказал рекламу в метро, Сытник ответил, что он и бюро "точно не заказывали".

Напомним, 1 октября на ситилайтах в киевском метро появились фото Сытника с анонсом заседания Комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоялось 3 октября. На рекламном плакате было написано: "Я разоблачу топ-коррупционеров".

Артем Сытник заявлял, что рекламу с ним в метро Киев мог заказать заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

НАБУ отказалось ограничивать сроки ознакомления с материалами по делу "Стены"
Новости Украины метроНАБУрекламаАртем Сытник Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь