Ситник розповів, чи позиватиметься до суду через рекламу у метро

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник звернувся до контролюючого органу із захисту прав споживачів, однак, до суду позиватися не буде

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що не збирається позиватися до суду відносно провокативної реклами у метрополітені, але можливо буде позов щодо захисту прав підконтрольного йому відомства. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Голос України", передає РБК-Україна.

За його словами, було два факти порушення прав двох суб'єктів.

"Особисто мене, бо моє фото було використано без відома і згоди, і НАБУ, бо було використано логотип. Не хочу підтримувати цю провокацію і дискусію - тож не подаватиму позов. А з приводу НАБУ - можливо, подамо позов про захист прав бюро", - сказав Ситник.

Разом з тим, Ситник звернувся до контролюючого органу із захисту прав споживачів щодо дотримання вимог законодавства про рекламу.

"За нашою інформацією, власники цього підприємства продають його і наостанок вирішили у такий спосіб "допомогти", вчинивши таку провокацію", - додав він.

На питання, хто ж все-таки замовив рекламу у метро, Ситник відповів, що він і бюро "точно не замовляли".

Нагадаємо, 1 жовтня на сітілайтах у київському метро з'явилися фото Ситника з анонсом засідання Комітету Верховної ради з питань запобігання та протидії корупції, яке відбулося 3 жовтня. На рекламному плакаті було написано: "Я викрию топ-корупціонерів".

Артем Ситник заявляв, що рекламу із ним у метро Києва міг замовити заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко.