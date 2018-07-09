Ситник розкритикував можливість винесення догани Холодницькому

Директор НАБУ підтвердив, що виступає за звільнення Холодницького

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник вважає, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має ухвалити рекомендацію про звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Ситник заявив в інтерв'ю DW.

Зокрема, Ситник розкритикував можливе рішення комісії про те, що Холодницькому можуть лише винести догану.

"Я читав те, що було в публічному просторі, саме висновок члена-доповідача комісії. З 53-х аркушів виводу на 52-х вони дійсно роблять аналіз того, що сталося, і робиться висновок про те, що скарга повністю обгрунтована...Але останні півсторінки - це якраз спроба певної юридичної оцінки норм закону "Про прокуратуру" з тим, щоб це все ж було не звільнення, а догана. Насправді, якщо проаналізувати закон про прокуратуру, цей висновок не відповідає нормам закону, і я сподіваюся, що комісія прийме об'єктивне і законне рішення", - зауважив Ситник.

Він також підкреслив, що на даний момент невідомо, яке рішення прийме комісія, однак додав, що в разі догани Холодницькому, він не зможе оскаржити дане рішення.

Нагадаємо, минулого тижня видання INSIDER, посилаючись на висновок члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Олександра Ковальчука, повідомило, що Холодницький збереже посаду керівника САП. Зазначимо, Ситник вважає, що глава САП міг "зливати" інформацію про підготовку обшуків, гальмував розслідування і тиснув на прокурорів. Він також зазначив, що підозри НАБУ підтвердилися в ході розслідування справи мера Одеси Геннадія Труханова.