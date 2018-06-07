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Сытник прокомментировал принятие Радой закона об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    07.06.2018 - 18:40
Фото: Артем Сытник (flickr.com nab_ukr)
Фото: Артем Сытник (flickr.com nab_ukr)

По словам Сытника, процесс формирования антикоррупционного суда не будет простым

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона об антикоррупционном суде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"С принятием закона о Высшем антикоррупционном суде наконец закончилась дискуссия, которая длилась два года относительно того, нужна ли такая организация в Украине. Сегодня, безусловно, сделан очень важный шаг вперед на пути к созданию в стране независимой судебной антикоррупционной организации, которая призвана дать ответы в тех делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявил Сытник.

По словам директора НАБУ, процесс формирования антикоррупционного суда не будет простым.

"Важно, чтобы гражданское общество и международные партнеры и в дальнейшем держали в фокусе эту тему. Иначе есть риск получить суд, который будет зависим, которому будут присущи те недостатки, которые сейчас есть в судах первой инстанции", - добавил он.

 
Комментарий Директора НАБУ относительно принятия Закона "О Высшем антикоррупционный суд"

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУД — ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ В УКРАИНЕ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ организации — АРТЕМ СЫТНИК Национальное антикоррупционное бюро Украины приветствует принятие Верховной Радой Украины Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суд» «С принятием закона о Высшем антикоррупционный суд наконец закончилась дискуссия, которая длилась два года относительно того, нужна ли такая организация в Украине. Сегодня, безусловно, сделан очень важный шаг вперед на пути создания в стране независимой судебной антикоррупционной организации, которая призвана дать ответы в тех делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины», — подчеркнул Директор НАБУ Артем Сытник. Он убежден, что исход голосования в парламенте за закон о Высшем антикоррупционный суд является достижением гражданского общества и международных партнеров, которые приложили немало усилий для его принятия. «Надо осознавать, что процесс формирования этого института не будет простым. Поэтому важно, чтобы гражданское общество и международные партнеры и в дальнейшем держали в фокусе эту тему. Иначе есть риск получить суд, который будет зависим, которому будут присущи те недостатки, которые сейчас есть в судах первой инстанции», — отметил Директор НАБУ. Видео лучшего качества: https://drive.google.com/file/d/1sMv2EMGA_C5f6LdWMh6ljAE2o2V0BZ5y/view?usp=sharing #антикорупційний_суд #антикорсуд #ВАС #Вищий_антикорупційний_суд #антикор_суд #Артем_Ситник #НАБУ #Верховна_Рада

Опубликовано НАБУ 7 июня 2018 г.

Напомним, сегодня, 7 июня 2018 года, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Рада отсрочила вступление в силу отдельных частей закона о ЖКУ Рада создала ВСК для расследования фактов хищения в ВСУ с 2004 по 2017
Теги публикации: Артем Сытник, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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