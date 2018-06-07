Сытник прокомментировал принятие Радой закона об антикоррупционном суде

По словам Сытника, процесс формирования антикоррупционного суда не будет простым

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона об антикоррупционном суде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"С принятием закона о Высшем антикоррупционном суде наконец закончилась дискуссия, которая длилась два года относительно того, нужна ли такая организация в Украине. Сегодня, безусловно, сделан очень важный шаг вперед на пути к созданию в стране независимой судебной антикоррупционной организации, которая призвана дать ответы в тех делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявил Сытник.

По словам директора НАБУ, процесс формирования антикоррупционного суда не будет простым.

"Важно, чтобы гражданское общество и международные партнеры и в дальнейшем держали в фокусе эту тему. Иначе есть риск получить суд, который будет зависим, которому будут присущи те недостатки, которые сейчас есть в судах первой инстанции", - добавил он.

Комментарий Директора НАБУ относительно принятия Закона "О Высшем антикоррупционный суд" ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУД — ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ В УКРАИНЕ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ организации — АРТЕМ СЫТНИК Национальное антикоррупционное бюро Украины приветствует принятие Верховной Радой Украины Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суд» «С принятием закона о Высшем антикоррупционный суд наконец закончилась дискуссия, которая длилась два года относительно того, нужна ли такая организация в Украине. Сегодня, безусловно, сделан очень важный шаг вперед на пути создания в стране независимой судебной антикоррупционной организации, которая призвана дать ответы в тех делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины», — подчеркнул Директор НАБУ Артем Сытник. Он убежден, что исход голосования в парламенте за закон о Высшем антикоррупционный суд является достижением гражданского общества и международных партнеров, которые приложили немало усилий для его принятия. «Надо осознавать, что процесс формирования этого института не будет простым. Поэтому важно, чтобы гражданское общество и международные партнеры и в дальнейшем держали в фокусе эту тему. Иначе есть риск получить суд, который будет зависим, которому будут присущи те недостатки, которые сейчас есть в судах первой инстанции», — отметил Директор НАБУ. Видео лучшего качества: https://drive.google.com/file/d/1sMv2EMGA_C5f6LdWMh6ljAE2o2V0BZ5y/view?usp=sharing #антикорупційний_суд #антикорсуд #ВАС #Вищий_антикорупційний_суд #антикор_суд #Артем_Ситник #НАБУ #Верховна_Рада Опубликовано НАБУ 7 июня 2018 г.

Напомним, сегодня, 7 июня 2018 года, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.