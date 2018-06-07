Ситник прокоментував ухвалення Радою закону про антикорупційний суд

За словами Ситника, процес формування антикорупційного суду не буде простим

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прокоментував ухвалення Верховною радою України закону про антикорупційний суд. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ у Facebook.

"З ухваленням закону про Вищий антикорупційний суд нарешті закінчилась дискусія, яка тривала два роки щодо того, чи потрібна така інституція в Україні. Сьогодні, беззаперечно, зроблено дуже важливий крок вперед на шляху створення в країні незалежної судової антикорупційної інституції, яка покликана дати відповіді у тих справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України", - заявив Ситник.

За словами директора НАБУ, процес формування антикорупційного суду не буде простим.

"Важливо, аби громадянське суспільство та міжнародні партнери й надалі тримали у фокусі цю тему. Інакше є ризик отримати суд, який буде залежний, якому будуть притаманні ті вади, які наразі є в судах першої інстанції", - додав він.

Коментар Директора НАБУ щодо ухвалення Закону "Про Вищий антикорупційний суд" УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД — ВАЖЛИВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НЕЗАЛЕЖНОЇ СУДОВОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ІНСТИТУЦІЇ — АРТЕМ СИТНИК Національне антикорупційне бюро України вітає ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». «З ухваленням закону про Вищий антикорупційний суд нарешті закінчилась дискусія, яка тривала два роки щодо того, чи потрібна така інституція в Україні. Сьогодні, беззаперечно, зроблено дуже важливий крок вперед на шляху створення в країні незалежної судової антикорупційної інституції, яка покликана дати відповіді у тих справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України», — підкреслив Директор НАБУ Артем Ситник. Він переконаний, що результат голосування в парламенті за закон про Вищий антикорупційний суд є здобутком громадянського суспільства та міжнародних партнерів, які доклали чимало зусиль для його прийняття. «Треба усвідомлювати, що процес формування цієї інституції не буде простим. Тому важливо, аби громадянське суспільство та міжнародні партнери й надалі тримали у фокусі цю тему. Інакше є ризик отримати суд, який буде залежний, якому будуть притаманні ті вади, які наразі є в судах першої інстанції», — зауважив Директор НАБУ. Відео кращої якості: https://drive.google.com/file/d/1sMv2EMGA_C5f6LdWMh6ljAE2o2V0BZ5y/view?usp=sharing #антикорупційний_суд #антикорсуд #ВАС #Вищий_антикорупційний_суд #антикор_суд #Артем_Ситник #НАБУ #Верховна_Рада Опубліковано НАБУ 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня 2018 року, Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону у другому читанні проголосували 315 депутатів.