Сытник пришел на допрос в ГПУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что не получал официального вызова.

"Официального вызова я не получал. Но все-таки решил прийти, повестку я увидел в СМИ. Но официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - заявил Сытник.

По словам директора НАБУ, ГПУ планирует допросить его в качестве свидетеля по делу черной бухгалтерии "Партии регионов", которая касалась дела Манафорта.

"Дело зарегистрировано по ч. 1 статьи 365 УК, в качестве свидетеля (будут допрашивать, - ред.). Сейчас услышим, что будут спрашивать. Скорее всего, что вопрос будет стоять... Напомню, перед тем как материалы черной бухгалтерии попали в НАБУ, к нам поступали запросы журналистов, есть ли фамилия Манафорта в этой бухгалтерии. Исходя из количества запросов, был сделан короткий пресс-релиз на сайте НАБУ, где было сказано, что такая фамилия упоминается... Никаких официальных писем ни в один государственный или правоохранительный орган США НАБУ не направляло", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос 10 мая.

РБК-Украина ранее писало, что Печерский районный суд Киева вернул в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника. Их подозревают во вмешательстве в деятельность экс-председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Ранее также сообщалось, что ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".