Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон, - Джулиани

Фото: Рудольф Джулиани (из открытых источников)

Антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована, считает адвокат

Антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Об этом заявил личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Страна.иа.

"Очевидно, что (антикоррупционные органы, - ред) они должны быть реформированы. Есть вопросы по НАБУ. Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно бы быть. И это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не руководить ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству", - отметил Джулиани.

Также адвокат Трампа утверждает, что Мари Йованович действовала против действующего президента США.

"Что касается Йованович, то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призывала генпрокурора не трогать Лещенко, Сытника и НГО, которые спонсирует Джордж Сорос. Она ходила и убеждала уже бывшие украинские власти, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла", - добавил Джулиани.