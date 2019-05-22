ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон, - Джуліані

Новини » Політика    22.05.2019 - 18:56
Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон, - Джуліані
Фото: Рудольф Джуліані (з відкритих джерел)

Антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована, вважає адвокат

Антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована. Про це заявив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Страна.ua.

"Очевидно, що вони (антикорупційні органи, -ред.) повинні бути реформовані. Є питання по НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувало посольство США, а не Уряд України, як мало би бути. І це неправильно. Наше посольство не повинне втручатися в справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їхню роботу, але не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства", - зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа стверджує, що Марі Йованович діяла проти чинного президента США.

"Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва в американські вибори і закликала генпрокурора не чіпати Лещенка, Ситника і НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила і переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла", - додав Джуліані.

США передали українській армії радари контрбатарейные У делегації США промову Зеленського назвали вражаючою
Новини України Артем СытникСполучені Штати АмерикиНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся