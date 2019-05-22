Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон, - Джуліані

Фото: Рудольф Джуліані (з відкритих джерел)

Антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована, вважає адвокат

Антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована. Про це заявив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Страна.ua.

"Очевидно, що вони (антикорупційні органи, -ред.) повинні бути реформовані. Є питання по НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувало посольство США, а не Уряд України, як мало би бути. І це неправильно. Наше посольство не повинне втручатися в справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їхню роботу, але не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства", - зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа стверджує, що Марі Йованович діяла проти чинного президента США.

"Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва в американські вибори і закликала генпрокурора не чіпати Лещенка, Ситника і НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила і переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла", - додав Джуліані.