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Сытник о деле ПриватБанка: бывшие бенефициары могли быть в сговоре с НБУ

Автор: Анастасия Рокитна

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал о ходе расследования дела по ПриватБанку. Проверяют возможный сговор бывших бенефициаров банка и Национального банка Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор".

По его словам, средства выводились с ПриватБанка на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ.

"Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого заговора и его последствия для государства", - сообщил он.

Сытник отметил, что из-за отсутствия антикоррупционного прокурора в Украине следователи НАБУ направили наработки в Офис генпрокурора.

"В общем, дело ПриватБанка - самое сложное, с которым мне приходилось сталкиваться. О деле ПриватБанка постоянно говорят наши международные партнеры", - отметил он.

Напомним, прокуратура объявила подозрение трем бывшим менеджерам "Приватбанка".

РБК-Украина узнало, кому объявили подозрения по этому делу.

Ранее сообщалось, что фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию.

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Новости Украины ПриватБанкНациональный банк УкраиныНАБУ
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