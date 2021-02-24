Сытник о деле ПриватБанка: бывшие бенефициары могли быть в сговоре с НБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал о ходе расследования дела по ПриватБанку. Проверяют возможный сговор бывших бенефициаров банка и Национального банка Украины.
Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор".
По его словам, средства выводились с ПриватБанка на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ.
"Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого заговора и его последствия для государства", - сообщил он.
Сытник отметил, что из-за отсутствия антикоррупционного прокурора в Украине следователи НАБУ направили наработки в Офис генпрокурора.
"В общем, дело ПриватБанка - самое сложное, с которым мне приходилось сталкиваться. О деле ПриватБанка постоянно говорят наши международные партнеры", - отметил он.
Напомним, прокуратура объявила подозрение трем бывшим менеджерам "Приватбанка".
РБК-Украина узнало, кому объявили подозрения по этому делу.
Ранее сообщалось, что фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию.