Ситник про справу ПриватБанку: колишні бенефіціари могли бути у змові з НБУ

За його словами, кошти виводилися із ПриватБанку на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ.

"Однак, ми припускаємо, що колишні очільники та бенефіціари банку вже тоді могли діяти у змові з посадовцями Нацбанку, тому в межах розслідування перевіряємо можливість цієї змови та її наслідки для держави", - повідомив він.

Ситник зазначив, що через відсутність антикорупційного прокурора в Україні слідчі НАБУ направили напрацювання до Офісу генпрокурора.

"Загалом, справа щодо Приватбанку - найскладніша, з якою мені доводилося стикатися. Про справу Приватбанку постійно говорять наші міжнародні партнери", - зазначив він.