Сина Трампа викликали на допит у сенат по "російській справі"

Фото: Дональд Трамп-молодший (flickr.com/gageskidmore)

Дональда Трампа-молодшого викликав для дачі показань

Розвідувальний комітет Сенату США викликав для дачі показань сина президента Дональда Трампа, Дональда Трампа-молодшого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC News.

За словами джерел газети, порядок пов'язана з тривалим розслідуванням про можливе російськоме втручання в президентські вибори в США, яке ведуть законодавці. Син Трампа у вересні 2017 року стверджував, що тільки частково був ознайомлений з цим проектом. Однак юрист Майкл Коен розповідав законодавцям, що інформував Трампа-молодшого і його сестру Іванку про проект будівництва "приблизно десять" разів.

Зазначимо, що Трамп-молодший був фігурантом ще декількох розслідувань, в тому числі того, яке проводив спецпрокурор Роберт Мюллер. У червні 2016 року він зустрічався з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка нібито обіцяла йому компрометуючу інформацію про суперника його батька на президентських перегонах кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, колишній адвокат Трампа Майкл Коен відправився відбувати трирічний тюремний термін за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством.

Раніше РБК-Україна повідомляє, що колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.