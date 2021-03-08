Сына Лукашенко не признали главой Олимпийского комитета Беларуси

26 февраля в состав исполкома помимо Виктора Лукашенко как президента избрали членом Дмитрия Баскова. Кроме этого, в списке претендентов на должности был и сам непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавлял комитет с 1997 года.

В МОК подтвердили, что санкции против членов олимпийского комитета Беларуси в силе и они не могут посещать Олимпийские игры, сам комитет не будет получать выплаты, кроме денег для спортсменов.

Санкции против должностных лиц Беларуси в МОК наложили после событий в прошлом году, связанных с выборами президента. Под них попали Лукашенко и его сын Виктор, и все члены исполкома олимпийского комитета. Связь с ним МОК поддерживает только через генерального секретаря Полину Головину.