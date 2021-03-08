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Сына Лукашенко не признали главой Олимпийского комитета Беларуси

Автор: Роман Тверденко

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал главой Беларусского олимпийского комитета сына Александра Лукашенко Виктора. Санкции действуют и против других чиновников комитета.

Об этом сказано в заявлении на сайте МОК.

26 февраля в состав исполкома помимо Виктора Лукашенко как президента избрали членом Дмитрия Баскова. Кроме этого, в списке претендентов на должности был и сам непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавлял комитет с 1997 года.

В МОК подтвердили, что санкции против членов олимпийского комитета Беларуси в силе и они не могут посещать Олимпийские игры, сам комитет не будет получать выплаты, кроме денег для спортсменов.

Санкции против должностных лиц Беларуси в МОК наложили после событий в прошлом году, связанных с выборами президента. Под них попали Лукашенко и его сын Виктор, и все члены исполкома олимпийского комитета. Связь с ним МОК поддерживает только через генерального секретаря Полину Головину.

Сегодня сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко последним диктатором Европы. США будут добиваться освобождения всех политзаключенных в стране.

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