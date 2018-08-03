Чибисов назначен главой прокуратуры Полтавской области

Луценко отметил, что был недоволен работой предыдущего руководителя прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня, 3 августа, представил коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя - государственного советника юстиции 3 класса Дмитрия Чибисова. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Луценко отметил, что был недоволен работой предыдущего руководителя прокуратуры области, поэтому по рекомендации Совета прокуроров Украины принял решение о кадровых изменениях. По его словам, от нового прокурора области ожидают решения ключевых задач: противодействия криминальной коррупции, уличной преступности, раскрытия преступлений в нефтегазовом комплексе и земельной сфере.

"Я акцентирую внимание на важности противодействия преступлениям в аграрном секторе, а именно: рейдерский захват урожая или земли, а также надлежащего оформления этой земли. Принцип один - кто посеял, тот собрал", - отметил Луценко.

Скриншот (facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, Чибисов ранее возглавлял прокуратуру Киевской области. Его назначили на должность 6 июля 2016 года. До этого Чибисов работал на должностях следователя прокуратуры Днепровского района Киева и заместителя прокурора Оболонского района Киева, Переяслав-Хмельницкого межрайонного прокурора Киевской области.