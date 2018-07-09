Сына бывшего президента ЮАР обвинили в коррупции

Зума-младшего обвиняют в попытке дать взятку в размере 44 млн долларов
Сына бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузану обвинили в коррупции в суде Йоханнесбурга. Об этом сообщает BBC.
Так, Зума-младшего обвиняют в попытке дать взятку в размере 44 млн долларов бывшему заместителю министра финансов ЮАР Мкебісі Йонасу в обмен на пост министра финансов страны.
Сообщается, что рассмотрение дела по существу перенесли на 24 января 2019 года, а сын экс-президента ПАР может выйти под залог, когда заплатит 7 тыс. долларов. Он также должен сдать свой паспорт.
Напомним, 18 февраля сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума решил уйти в отставку.