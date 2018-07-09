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Сына бывшего президента ЮАР обвинили в коррупции

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 21:16
Фото: Джейкоб Зума Дудузан (facebook.com/duduzane.zuma)
Фото: Джейкоб Зума Дудузан (facebook.com/duduzane.zuma)

Зума-младшего обвиняют в попытке дать взятку в размере 44 млн долларов

Сына бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузану обвинили в коррупции в суде Йоханнесбурга. Об этом сообщает BBC.

Так, Зума-младшего обвиняют в попытке дать взятку в размере 44 млн долларов бывшему заместителю министра финансов ЮАР Мкебісі Йонасу в обмен на пост министра финансов страны.

Сообщается, что рассмотрение дела по существу перенесли на 24 января 2019 года, а сын экс-президента ПАР может выйти под залог, когда заплатит 7 тыс. долларов. Он также должен сдать свой паспорт.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума решил уйти в отставку.

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Теги публикации: ЮАР, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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