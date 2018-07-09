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Інтерв'ю

Сина колишнього президента ПАР звинуватили у корупції

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 21:16
Фото: Джейкоб Зума Дудузан (facebook.com/duduzane.zuma)
Фото: Джейкоб Зума Дудузан (facebook.com/duduzane.zuma)

Зуму-молодшого звинувачують у спробі дати хабара у розмірі 44 млн доларів

Сина колишнього президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоба Зуми Дудузану звинуватили у корупції в суді Йоганнесбурга. Про це повідомляє BBC.

Так, Зуму-молодшого звинувачують у спробі дати хабара у розмірі 44 млн доларів США колишньому заступнику міністра фінансів ПАР Мкебісі Йонасу в обмін на посаду міністра фінансів країни.

Повідомляється, що розгляд справи по суті перенесли на 24 січня 2019 року, а син екс-президента ПАР може вийти під заставу, коли сплатить 7 тис. доларів. Він також повинен здати свій паспорт.

Нагадаємо, 18 лютого повідомлялось, що президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоб Зума вирішив піти у відставку. 

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Теги публікації: ЮАР, коррупция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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