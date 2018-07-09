Сина колишнього президента ПАР звинуватили у корупції

Зуму-молодшого звинувачують у спробі дати хабара у розмірі 44 млн доларів
Сина колишнього президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоба Зуми Дудузану звинуватили у корупції в суді Йоганнесбурга. Про це повідомляє BBC.
Так, Зуму-молодшого звинувачують у спробі дати хабара у розмірі 44 млн доларів США колишньому заступнику міністра фінансів ПАР Мкебісі Йонасу в обмін на посаду міністра фінансів країни.
Повідомляється, що розгляд справи по суті перенесли на 24 січня 2019 року, а син екс-президента ПАР може вийти під заставу, коли сплатить 7 тис. доларів. Він також повинен здати свій паспорт.
Нагадаємо, 18 лютого повідомлялось, що президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоб Зума вирішив піти у відставку.