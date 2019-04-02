Сын Шумахера дебютировал за рулем болида Ferrari

Фото: Мик Шумахер (twitter.com/F1)

Пилот выехал на трассу за рулем современного SF90

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari в рамках официальной тестовой сессии в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 в Тwitter.

Мик выбрал номер 29 для использования на тестах и выехал на трассу за рулем современного SF90.

Ранее он уже выводил на трассу болид Формулы-1 Benetton-Ford B194, на котором его отец выиграл свой первый титул чемпиона в сезоне-1994.

After the installation lap @SchumacherMick jumps in the car again.



Time to clock some laps in the #SF90 #essereFerrari #F1Testing pic.twitter.com/qTgTAgwh4I — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 2, 2019

Тесты Формулы 1 на трассе в Сахиребудут будут продолжаться в течение двух дней. Завтра, 3 апреля, Мик продолжит тесты в другой команде - за рулем Alfa Romeo C38.

Отец Мика выступал за Ferrari 11 сезонов и становился семикратным чемпионом Формулы-1. В настоящее время Шумахер-старший восстанавливается после серьезной травмы, полученной в конце декабря 2013 года во время падения с горных лыж.

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом европейской Формулы-3. В прошедший уик-энд он дебютировал в Формуле 2, дважды заработав очки - за восьмое и шестое место. На данный момент он является частью молодежной программы Феррари.