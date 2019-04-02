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Син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari

Новини » Спорт    02.04.2019 - 13:34
Син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari
Фото: Мік Шумахер (twitter.com/F1)

Пілот виїхав на трасу за кермом сучасного SF90

Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера Мік дебютував за кермом боліда Ferrari в рамках офіційної тестової сесії в Бахрейні. Про це повідомляє прес-служба Формули-1 в Тwitter.

Мік вибрав номер 29 для використання на тестах і виїхав на трасу за кермом сучасного SF90.

Раніше він вже виводив на трасу болід Формули-1 Benetton-Ford B194, на якому його батько виграв свій перший титул чемпіона в сезоні-тисячу дев'ятсот дев'яносто чотири.

Тести Формули 1 на трасі в Сахіребудут триватимуть протягом двох днів. Завтра, 3 квітня, Мік продовжить тести в іншій команді - за кермом Alfa Romeo C38.

Батько Міка виступав за Ferrari 11 сезонів і ставав семиразовим чемпіоном Формули-1. В даний час Шумахер-старший відновлюється після серйозної травми, отриманої наприкінці грудня 2013 року під час падіння з гірських лиж.

У 2018 році Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3. У минулий уїк-енд він дебютував у Формулі 2, двічі заробивши очки - за восьме і шосте місце. На даний момент він є частиною молодіжної програми Феррарі.

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