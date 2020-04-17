Сын президента Таджикистана возглавил парламент

Фото: рустами Эмомали (facebook.com/rustamiemomali87)

Ранее Рустам Эмомали стал мэром Душанбе

Старшего сына президента Таджикистана Рустама Эмомали избрали главой верхней палаты парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Сообщается, что за кандидатуру Рустама Эмомали единогласно проголосовали сенаторы на заседании нового состава палаты.

В случае отставки, смерти или недееспособности главы государства, Рустам Эмомали сможет занять пост президента.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил мэром столицы страны Душанбе своего сына Рустама Эмомали. До этого Рустам Эмомали возглавлял агентство по государственному контролю и антикоррупционной деятельности.

Кроме того, действующая Конституция Таджикистана была принята на референдуме 6 ноября 1994 года, когда в стране шла гражданская война. В 1999 и 2003 годах в нее через процедуру плебисцита были внесены поправки. Поправки 2003 года позволили президенту Эмомали Рахмону оставаться у власти на два семилетних срока - до 2020 года.