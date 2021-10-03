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Сын Алиева в 11 лет имел недвижимость в Лондоне более чем на 40 млн долларов, - Pandora papers

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Айзербаджан, Воскресенье 03 октября 2021 20:38
Сын Алиева в 11 лет имел недвижимость в Лондоне более чем на 40 млн долларов, - Pandora papers Фото: президент Азербайджана (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Сергей Пышкин

Расследование Pandora Papers раскрыло подробности приобретения недвижимости действующего президента Азербайджана Алиева. В 2009 году, 11-летний сын лидера страны стал хозяином офисного здания в Лондоне за 33 млн фунтов (44,6 млн долларов).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что дом расположен в самом дорогом районе Лондона Мейфер. В 2009 году его приобрела компания Mallnick Holdings, которая принадлежала президенту Азербайджана. Уже через месяц право собственности переоформили на его сына - Гейдара Алиева.

Согласно анализу утечки финансовых документов, выяснилось, что другое офисное здание, семья Алиевых продала во Владение Короны за 66 млн фунтов. Последние, со своей стороны, отмечали, что перед продажей были проведены все необходимые проверки, а сегодня они проводятся повторно.

Правления Великобритании отмечает, что борется с отмыванием денег и планирует запустить реестр офшорных владельцев недвижимости. Однако сделает это, когда в графике законодательной деятельности найдется для этого время.

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