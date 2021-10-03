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Син Алієва в 11 років мав нерухомість в Лондоні на понад 40 млн доларів, - дані Pandora papers

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Айзербаджан, Неділя 03 жовтня 2021 20:38
Син Алієва в 11 років мав нерухомість в Лондоні на понад 40 млн доларів, - дані Pandora papers Фото: президент Азербайджану (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Сергій Пишкін

Розслідування Pandora Papers розкрило подробиці придбання нерухомості чинного президента Азербайджану Алієва. У 2009 році, 11-річний син лідера країни став господарем офісної будівлі в Лондоні за 33 млн фунтів (44,6 млн доларів).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що будинок розташований в найдорожчому районі Лондона Мейфер. У 2009 році його придбала компанія Mallnick Holdings, яка належала президенту Азербайджану. Вже через місяць право власності переоформили на його сина - Гейдара Алієва.

Відповідно до аналізу витоку фінансових документів, з’ясувалося, що іншу офісну будівлю, родина Алієвих продала в Володіння Корони за 66 млн фунтів. Останні, зі свого боку, відзначали, що перед продажом були проведені усі необхідні перевірки, а сьогодні вони проводяться повторно.

Правління Великобританії зазначає, що бореться з відмиванням грошей й планує запустити реєстр офшорних власників нерухомості. Однак зробить це, коли у графіку законодавчої діяльності знайдеться для цього час.

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Ільхам Алієв
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