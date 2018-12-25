"Сядет" атмосферный фронт: синоптик рассказал украинцам о погоде 26 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 26 декабря будет идти снег, также возможны метели

В Украине в среду, 26 декабря, ожидаются сильные осадки в виде снегопадов, а также в некоторых областях будут метели. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что мощный циклон со снегопадами и метелью в восточных и центральных регионах страны постепенно будет смещаться в северо-восточном направлении.

Завтра ожидается очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

26 декабря в западных и северных областях, а до конца суток среды и в большинстве регионов Украины будет сыпать снег, усилится ветер и прогнозируются метели.

Отмечается, что на Западе снегопад в некоторых районах "разбавит" дождь.

Направление ветра будет западное и северо-западное. Сила - от умеренного до сильного.

Снегопад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночное время температура воздуха составит от -9 до -2 градусов.

На ​​на Левобережье днем ожидается от -6 до +1 градуса, а на Правобережье - от 0 до +3 градусов.

В столице в среду, 26 декабря, также прогнозируется снегопад, есть вероятность метели, ветер будет с сильными порывами.

Температура в Киеве ночью составит от -7 до -5 градусов, в дневное время потеплеет до оттепели.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Также народный синоптик отметила, что в новогоднюю ночь ожидаются осадки в виде снега. В ночь на Новый год температура будет морозная, а днем 1 января 2019 года столбик термометра покажет около 0.. +1 градуса.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, на 26 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег в некоторых регионах Украины, местами налипание мокрого снега. Водителям автомобилей в этот день рекомендуется воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на дорогах.

Также мы писали о том, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода на новогодние праздники.

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Видео: РБК-Украина