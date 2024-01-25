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SWIFT-перекази у ПУМБ Online

 

Відтепер, сервіс переказів за кордон за SWIFT-реквізитами доступний не лише у відділеннях банку, а й у застосунку ПУМБ Online.

Ще одна гарна новина -  тариф ПУМБ становить 10$ (за курсом НБУ) на всі перекази SWIFT, незалежно від суми.

Відправляєте кошти за кордон за допомогою SWIFT?

З ПУМБ SWIFT-перекази стали ще зручнішими. Для відправки SWIFT-переказу в ПУМБ Online достатньо обрати меню  Платежі => Міжнародні перекази => SWIFT => Надіслати переказ. Після цього необхідно обрати дебетовий рахунок в валюті переказу (USD, EUR, PLN або GBP), зазначити суму та дані переказу.  Статус та платіжна інструкція зберігаються у розділі «Архів переказів».

Зверніть увагу, що SWIFT-перекази можна здійснити лише за оплату навчання чи лікування за кордоном. Сервіс доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00. Платежі не відправляються до Ірану, КНДР, Нікарагуа, росії, рб та М'янми.

Переваги SWIFT-переказів у ПУМБ Online:

  •  низький, порівняно із іншими банками,  тариф на відправку SWIFT-платежів в Україні. Для порівняння - тарифи в інших банках коливаються від 10 до 500 доларів США.
  • зручність та комфорт переказів. Здійснити SWIFT-переказ у застосунку ПУМБ Online можна у будь якому зручному для клієнта місці. Більше не треба відвідувати відділення та стояти у черзі.
  • широкий вибір валют якими оперує система (USD, EUR, PLN, GBP).
  • надійність та безпека платежів.

Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні будь-які зручні для них способи отримання міжнародних переказів у застосунку ПУМБ Online: Western Union, MoneyGram, Ria та  PrivatMoney.

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